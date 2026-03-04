《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2602.51
|貴州茅台
|(600519)
|1888.60
|兆易創新
|(603986)
|1833.51
|瀾起科技
|(688008)
|1538.34
|寒武紀
|(688256)
|1468.04
|中國平安
|(601318)
|1344.15
|亨通光電
|(600487)
|1333.67
|工業富聯
|(601138)
|1312.00
|中國鋁業
|(601600)
|1252.98
|廈門鎢業
|(600549)
|1248.07
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3714.76
|寧德時代
|(300750)
|2924.86
|天孚通信
|(300394)
|2792.76
|新易盛
|(300502)
|2608.49
|華工科技
|(000988)
|1993.12
|陽光電源
|(300274)
|1751.84
|立訊精密
|(002475)
|1592.48
|比亞迪
|(002594)
|1579.43
|勝宏科技
|(300476)
|1392.81
|思源電氣
|(002028)
|1309.70
（以上數字取小數點後兩個位）
