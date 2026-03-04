《神州頭條》報章頭版摘要：深交所倡議開展「質量回報雙提升」行動

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



五年規劃裏的大國「治慧」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」開局起步，神州大地湧動著團結奮進的澎湃活力，升騰起中國式現代化的萬千氣象。在五年規劃的科學制定和接續實施中，世界看到在習近平主席領航掌舵下，新時代中國開放合作的堅定決心和高質量發展的光明前景。



龍頭上市公司代表委員暢談高質量發展新藍圖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

來自龍頭上市公司的多位代表委員日前在接受採訪時表示，將從突破核心技術、鍛造新質生產力，到構建良性生態、推動行業共贏，再到建立分紅回報機制、回饋廣大投資者等方面，勾勒「十五五」期間產業高質量發展新藍圖，為實體經濟與資本市場的良性互動注入強勁動力，彰顯龍頭企業的責任與擔當。



宏觀政策發力路徑明晰

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」開局之年，宏觀政策如何精準發力，為經濟高質量發展提供有力支撐，成為業內人士近期熱議的話題。日前接受中國證券報記者采訪的多位專家認為，今年的宏觀政策將以協同增效、提質擴需為核心，既為「十五五」開局起步托底，又兼顧短期增長與中長期發展，推動經濟質效向新向優。





《上海證券報》



《習近平經濟思想學習問答》出版發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為把學習貫徹習近平經濟思想不斷引向深入，中央宣傳部、國家發展改革委組織編寫了《習近平經濟思想學習問答》一書，已由人民出版社、學習出版社聯合出版，即日起在全國發行。



全國政協十四屆四次會議舉行新聞發布會

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午在人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一宣布，全國政協十四屆四次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天。



上證優強企業考察團赴安徽宣城考察

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上證優強企業安徽行考察團2日赴安徽宣城考察，宣城市市長鄧繼敢，上海證券報社黨委書記、董事長葉國標，安徽省發展改革委副主任葛銳，安徽省政府駐上海辦事處副主任李秋淮出席座談交流會，90余家全國知名上市公司、優強企業、金融機構、協會機構的110余位考察團成員參加座談交流。





《證券時報》



中國經濟頂壓前行向新向優，長期向好趨勢不變

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3月3日，在全國政協十四屆四次會議新聞發布會上，大會新聞發言人劉結一介紹，全國政協十四屆四次會議3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天。劉結一指出，過去一年，外部環境風高浪急，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。



深交所倡議深市公司開展「質量回報雙提升」行動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3月3日，深交所發布關於深入開展「質量回報雙提升」專項行動的倡議，倡議全體深市公司按照「自願、公開、務實」原則，開展「質量回報雙提升」專項行動，鼓勵尚未披露「質量回報雙提升」行動方案的公司積極參與，切實提高經營質量和投資回報水平。



全國人大代表田軒：市場化改革推動投融資平衡，分步延長A股交易時間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國人大代表、北京大學博雅特聘教授田軒在接受證券時報記者專訪時表示，要以市場化改革推動投融資兩端協同平衡，借公司法修訂契機築牢獨董制度履職根基，分步穩妥推進A股交易時間延長，助力中國資本市場高質量發展與高水平雙向開放。