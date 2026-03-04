《鍾之日記》戰事持續亞太股災，阿里騰訊齊陷負面

3月4日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東戰爭陰霾下亞太股市釀股災，韓股大瀉12%，創有紀錄以來最大單日跌幅；日經225插水超3.6%，台股更跌4%，即使在兩會開幕維穩效應下，滬綜指仍然要跌近1%收市。港股兩連跌後今早續受壓，恒指低開近300點。市場繼續聚焦中東戰事，油股高位回調，科網股亦走疲，恒指全日收報25249，跌518點或2%，三日連跌，主板成交逾3643億元。



*A股連挫兩日，兩市成交縮量24%*



相比亞太股市，滬綜指雖連跌兩日，跌幅尚算克制，昨日跌1.4%，今日收跌0.98%，收報4082.47點，失守四千一。深成指全日跌0.75%，創業板指軟1.41%。兩市成交額2.4萬億元人民幣，較上日縮量24%。分析認為，地緣戰爭引發的強烈恐慌拋售情緒，短期或難以被全國人大和政協「兩會」的政策利好預期抵消，避險情緒上升，戰爭持續時間的不確定性成為焦點。



值得留意，內地2月製造業PMI回落至49，低於市場預期，並連降兩個月，製顯示造業景氣水平有所回落。分析指今年春節假期更長且時間全部落在2月中下旬，對企業生產經營造成影響，導致2月官方製造業PMI降至四個月低點。不過，調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的RatingDog中國製造業PMI升至52.1創逾五年最高，新訂單和新出口訂單指數均大幅增長。



*馬雲現身杭州雲谷，阿里AI核心突離職*



3月3日，馬雲與阿里(09988)、螞蟻的核心管理層到訪杭州雲谷學校，與校長、老師暢談AI帶來的挑戰和機會。雲谷教育微信公眾號消息顯示，阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，螞蟻集團董事長井賢棟和CEO韓歆毅一同參加交流。核心管理層罕見地全部聚齊，體現出阿里集團和螞蟻集團對發展AI的高度重視。



公開信息顯示，雲谷學校是由阿里合夥人共同出資創辦的非營利性民辦學校，由馬雲擔任「谷主」。雲谷學校於2017年創立，後續逐漸成為涵蓋幼兒園、小學、初中、高中的15年制學校，總校區位於杭州市。



馬雲表示，人工智能時代已經快速到來，對社會的衝擊超出想象；對十幾歲的孩子來說，他們最有改變的希望和機會，要幫助孩子從現在開始學會和AI共存，適應這個巨大的變化。AI帶來了一個讓教育回歸教育本身的機會。死記硬背的時間，刷題的時間可以釋放出來，用來培養創造力和想象力。他認為，好奇心、想象力、創造力、判斷力還有審美能力才是AI時代教育需要賦予孩子的真正的能力。



此外，阿里旗下通義千問(Qwen)技術負責人林俊暘突然於社交平台貼文宣布離職。今日下午，他在微信朋友圈發文稱：「抱歉各位朋友，今天不回覆消息和電話了，我真的需要休息。qwen的兄弟們，按照原來安排繼續幹，沒問題的。」



內媒從多位接近阿里人士處了解到，林俊暘離職很突然，事發在昨日下午，一場內部會議後雙方產生分歧，林俊暘當場離開。幾小時後，其個人在X平台宣布有關消息「me stepping down. bye my beloved qwen。(我卸任了。再見了，我親愛的千問。)」據報阿里高層仍在與其溝通挽留，但另一位通義系離職員工卻認為大概不會挽留，通義實驗室內部現存技術大牛有些實力在林俊暘之上。



阿里巴巴股價隨市下跌，今日收挫3.6%，報129.9元。



*在美遊戲資產遭安全審查，騰訊收跌近1%*



英國《金融時報》引述知情人士指，美國正就是否允許騰訊(00700)保留對熱門遊戲公司的持股展開討論。高層官員已召開會議，討論騰訊對美國和芬蘭企業的投資是否構成安全風險。部分內閣官員原計劃周二（3日）進行討論，但因日程安排問題推遲會議。



報道指，騰訊的遊戲投資已成為美國外國投資委員會（CFIUS）審查時間最長的案例之一。報道引述一位去年夏天了解內情的人士表示，當時騰訊正與CFIUS協商，以減輕華盛頓的安全疑慮。據悉，在特朗普首個任期，CFIUS即開始質疑騰訊對Epic Games及Riot Games的投資，是否會讓其獲得數百萬美國人的數據。



目前，騰訊持有熱門遊戲Fortnite（要塞英雄）開發商Epic Games的28%股份。另外，騰訊亦全資擁有League of Legends（英雄聯盟）的開發者Riot Games（拳頭遊戲），並控股Clash of Clans（部落衝突）的開發者Supercell。騰訊方面對上述消息不予置評，其股價今日震蕩走低，一度跌破500大關，為近7個多月以來的最低，最終跌幅收窄至0.88%，報506元。



騰訊海外遊戲布局或面臨新一輪調整。近日，騰訊天美旗下蒙特利爾工作室停止營運，該工作室成立於2021年，最初定位是專注於開發具備3A品質、開放世界架構及跨平台能力的大型遊戲產品，但成立五年未能推出任何作品。同一時期，騰訊旗下的英國開發商Sumo Digital啟動裁員，另一家持股的瑞典獨立遊戲工作室10 Chambers亦確認將會裁員。2025年下半年，騰訊陸續出售了多個海外遊戲資產，包括Supercell旗下的NextBeat團隊、《最後的紀元》開發商Eleventh Hour Games的股份等。



瑞銀對騰訊前景仍維持樂觀態度。該行指出，騰訊股價年初至今累跌約13%，跑輸同期恒生科指及恒指同期表現，但大部分下行風險已反映在股價表現之上。瑞銀又指騰訊近期在AI及遊戲業務方面發展正面，認為投資者或忽略相關因素，重申騰訊為行業首選股，給予「買入」評級，目標價為780元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。