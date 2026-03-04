  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 11:55

【兩會焦點】周鴻禕：聚焦人工智能「六力模型」建設，推動智能體規模應用

　　2026年全國兩會期間，全國政協委員、360集團(滬:601360)創始人周鴻禕持續就人工智能高質量發展發聲。他指出，人工智能產業正逐步形成「電力-算力-智力-人力-安全力-生產力」協同推進的「六力模型」，為「人工智能+」行動落地夯實基礎。圍繞這一體系構建，他今年將重點關注推理算力布局優化、智能體公共服務平台建設以及安全智能體規模應用等方向。

　　周鴻禕認為，電力優勢正持續轉化為通用算力，通用算力分為訓練算力和推理算力，但算力本身並不直接創造產業價值。只有消耗推理算力運行的智能體，才能將通用模型能力轉化為懂行業、懂場景的「專用智力」，再由「懂AI又懂業務」的專業人才進行規劃與治理，並在安全能力護航下運行，最終形成穩定、可持續的生產力。在這一轉化鏈條中，智能體成為連接各要素、推動生產力形成的關鍵引擎。人工智能已從「大模型能力競爭」邁向「智能體規模應用階段」。

　　隨著百億級智能體進入產業場景，推理算力的重要性日益凸顯。對此周鴻禕認為，應在全國一體化算力體系框架下出台推理算力布局指導政策，建立「全國統籌+區域細化」的布局體系，在重點產業區域建設低時延、高密度的推理算力集群，通過調度機制提升資源利用效率。同時鼓勵專用推理芯片國產化發展，實現產業鏈自主可控，支撐智能體技術的深度應用。
《經濟通通訊社4日專訊》

