【中東戰火】內媒：中東局勢推高中歐航線票價，機票漲價超5倍

近日，中東局勢持續動盪引發全球民航業連鎖反應。據《界面新聞》報道，中歐航線機票票價飆升，部分熱門直飛航線票價較平時上漲超5倍，部分日期航班更是一票難求，給跨境出行旅客帶來顯著影響。



經查詢在線旅行(OTA)平台發現，今日中歐航線票價仍維持高位，較常態約5000元（人民幣．下同）的價格大幅攀升，部分熱門日期直飛航班持續售罄。以北京飛巴黎航線為例，3月4日國航直飛經濟艙僅剩少量票，單程票價10730元起，3月5日僅有法航直飛航班，經濟艙票價已經漲到26104元起，商務艙票價64518元起，3月6日、7日直飛航班經濟艙已售罄，僅有少量商務艙機票。



報道指出，從中國內地城市起飛，經迪拜、阿布扎比、多哈等中東航空樞紐中轉，飛往歐洲各主要城市的路線因兼具票價低廉、中轉便捷的優勢，此前備受旅客青睞，該路線由中東航司長期主導。中東局勢動盪，中東航司受衝擊最為嚴重，卡塔爾航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空等核心航司，因中東空域關閉、機場停擺，已暫停絕大多數商業航班。



報道並指，由中國航司執飛的直航航線，連接中國主要城市與歐洲主要樞紐，如上海-巴黎、北京-倫敦、成都-羅馬等。由於中東三大航司停擺，大量選擇中東樞紐中轉的旅客湧入中歐直飛航線，恰逢春節假期剛結束，疊加原本商務出行、留學生返校等剛需峰值，讓原本有限直飛運力告急，出現了「一票難求、票價大幅上漲」的局面。

《經濟通通訊社4日專訊》