說說心理話
04/03/2026 15:42

內媒：瑞幸股東大鉦資本將收購藍瓶咖啡，為雀巢旗下高端品牌

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

　　據《晚點latepost》報道，瑞幸咖啡的實控方大鉦資本競得藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)，即將和雀巢完成交易。一位接近瑞幸的人士表示，大鉦買下藍瓶咖啡全球門店，雀巢將保留藍瓶的咖啡機和膠囊業務。另一位接近大鉦的人士稱，目前交易已簽字，尚未完成交割。《晚點latepost》向交易雙方求證上述消息，雀巢表示不予置評，大鉦沒有回覆。

　　另據《36氪》報道，大鉦資本已和雀巢達成協議，從雀巢手中收購了藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)的全球門店，價格低於4億美金。交易完成後，雀巢仍然會保留藍瓶的快消業務，如咖啡豆、速溶咖啡、即飲飲料。報道還引述咖啡行業人士說法稱，瑞幸正在市場上密集接觸「品牌向」的招聘對象，為接下來整合藍瓶咖啡做準備。

　　公開資料顯示，藍瓶咖啡創立於2002年，強調新鮮烘焙、精心製作和手沖儀式感，是全球第三次咖啡浪潮的代表品牌，雀巢在2017年以4.25億美元的價格收購了其68%的股份。大鉦資本是2017年由黎輝創立的私募股權基金管理公司，2018年，大鉦資本在瑞幸咖啡的A輪入場。2020年瑞幸遭遇財務造假危機後，大鉦主導了對瑞幸的危機重組與價值再造，成為控股股東。2025年4月30日，瑞幸咖啡宣布，已批准黎輝重新加入董事會並擔任董事長職務的任命。

　　《晚點latepost》報道稱，黎輝去年5月重新加入瑞幸董事會並擔任董事長以來，瑞幸內部籌備了多個重大戰略變化。去年下半年，瑞幸內部曾討論過如何做「高端大店」。至年底，隨著大鉦積極調研多個高端咖啡品牌，瑞幸的高端化戰略也逐漸清晰。另據接近瑞幸的人士透露，瑞幸正為今年上半年重回紐交所主板而努力。
《經濟通通訊社4日專訊》

