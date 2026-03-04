  • 會員
04/03/2026 08:59

【ＡＩ】高盛：中國AI走出獨立行情，潛在價值低估50%至100%

　　人工智能熱潮引發市場擔憂AI泡沫爆破，但高盛認為，中國AI所帶來的潛在經濟效益遠未被充分定價，且正在形成獨立於全球科技股的新主線，目前市場仍低估AI潛在價值達50%至100%，意味結構性的做多窗口遠未關閉。

　　高盛最新報告指出，自去年1月「DeepSeek時刻」以來，中國AI應用進入實質性加速期，模型推理成本大幅下降，模型能力已躋身全球前列，推動AI成為A股絕對主線。在此期間，中國AI相關股票平均上漲約50%，相關科技股總市值新增逾3萬億美元。這並非泡沫，而是價值發現的早期階段。

*基金經理若修正低配偏差，將帶來海量資金*

　　中國AI正在擺脫對美股的「跟跌跟漲」，已非美股的「附屬品」。中國AI股與美國科技股的52周滾動收益相關性僅為23%，遠低於美國與其他地區69%的水平。換言之，中國AI已經具備走出獨立邏輯的底氣。這種獨立性源於比較優勢的錯位。中國在電力、基礎設施和物理人工智能領域擁有顯著的比較優勢。

*看好晶圓代工、半導體設備及光模塊等領域*

　　高盛認為，配置中國AI資產已成為對沖傳統行業被顛覆風險的必要手段，強調「不投資中國AI本身就是一種風險」。建議關注電力和基礎設施板塊，指市場隱含增長預期遠低於高盛預測，存在顯著低估；同時看好具備有形資產佔比高、AI收入敞口明確、研發強度大及進入壁壘高等特徵的行業，如晶圓代工、半導體設備及光模塊等細分領域。
