《經濟時評》瑞銀：特朗普訪華風險上升、油價不利人民幣

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

投行瑞銀表示，受中東緊張局勢影響，美國總統特朗普在3月底如期訪華的風險上升；同時，國際油價走高亦對人民幣構成整體偏負面的壓力。



瑞銀報告指出，特朗普原計劃3月底訪華，其未按預期訪華的風險上升；但該行強調，「延遲或取消」仍屬風險情景，而非基本預期，因為中國已批評對伊朗的打擊並呼籲停火，外交部發言人被問及訪華安排時表示中美就兩國元首互動保持著溝通，但沒有進一步信息。



該行稱，油價上行對人民幣構成負面衝擊，因為中國是原油的大型淨進口國，不過，人民幣的更關鍵驅動因素仍是美元貿易加權指數的變動，中國人民銀行此前下調外匯風險準備金率後，美元兌人民幣的走勢顯示市場反應大體符合人行預期。



*上漲的能源價格短期內推升中國通脹*



分析顯示，更高的能源價格在短期內應會推升中國通脹，在全球油價處於每桶40-80美元的正常波動區間時，油價上漲10%將使滯後的整體CPI上升0.2-0.3個百分點、PPI上升0.5-0.6個百分點。政府仍對部分能源、交通、公用事業及其他服務價格進行管制或控制，從而限制了向消費者端的傳導，因此，若油價躍升至80美元以上，傳導彈性會更小。



即便CPI被抬升零點幾個百分點，2026年的CPI通脹大概率仍將低於1%。該行並稱，「如果油價繼續上行，PPI最早可能在二季度轉正（1月同比-1.4%），這將降低政策制定者降息以及採取其他應對通縮措施的緊迫性。」

《經濟通通訊社4日專訊》