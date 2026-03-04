《中國要聞》西貝被曝緩發工資、裁員賠償分期支付，官方暫無回應

近日，一名自稱西貝員工的網友發文稱，2月25日公司通知降薪，工資延遲發放，員工明確拒絕後要求裁員賠償。但裁員賠償金要分期1年支付，員工再次拒絕，要求一次性支付賠償金。最後西貝強行下發待崗通知書，並表示「不同意就去仲裁，要麼接受賠償金分期，要麼待崗。」



內媒轉載的截圖顯示，若是解聘，補償金分期支付，次月發放20%，第6個月發30%，2026年底前發50%；此外，補償金可轉股份，按補償金2倍計算。而若不接受解聘可選擇停薪留職3至6個月，公司按最低基數繳納社保公積金，待業務正常發展後決定是否返崗。



目前西貝官方對該網絡傳聞暫無回應。西貝官方客服表示，「相關問題不太清楚，我們已經進行反饋了，後續如果有進展的話會在官方渠道同步。」



西貝自去年9月爆發「預製菜危機」後，生意急轉直下。西貝創辦人賈國龍今年1月證實，預計2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損將超6億元人民幣，將在今年第一季陸續關閉全國102家門店，佔門店總數的30%，涉及約4000名員工。

