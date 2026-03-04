《Ａ股行情》滬綜指低開0.85%，「三桶油」齊發風險提示

中東衝突未有緩和跡象，美國承諾將為航經霍爾木茲海峽的油輪及其它船隻提供保險擔保和海軍護航，油價漲勢趨緩。連升兩日的「三桶油」齊發股價異動公告提示投資風險，今早滬深股市集體低開，滬綜指低開0.85%，報4087.63點，深成指低開1.2%，創業板指低開1.19%。盤初半導體造好，石油、天然氣等資源股走低。



昨日（3日）晚間，中國石油(滬:601857)、中國石化(滬:600028)與中國海油 (滬:600938)相繼發布股票交易異常波動公告，提示投資者注意風險。三者公告都提到，受地緣政治等因素影響，國際原油價格走勢存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意風險。



為維護市場平穩運行秩序，同日晚間，上海國際能源交易中心發布多個公告，調整原油等期貨相關合約漲跌停板幅度、交易保證金比例及交易限額。其中，部分原油期貨合約漲跌停板幅度為12%，套保持倉交易保證金比例為13%，一般持倉交易保證金比例為14%。



人民銀行今日大額收水，進行405億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4095億元逆回購到期，即今日淨回籠3690億元。

《經濟通通訊社4日專訊》