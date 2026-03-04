  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.4%失4100，2月官方製造業PMI跌至四個月低

免責聲明

▷ 2月官方製造業PMI降至49%，連續第二個月萎縮
▷ 滬指半日跌1.43%報4063.57點，失守4100點
▷ 兩市半日成交額縮至16397億元，環比減18.7%

　　國家統計局公布，2月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至49%，連續第二個月處於萎縮區域並創四個月低點，不及市場預期。滬深股市受壓，滬指半日挫1.43%報4063.57點，失守4100點，深成指也跌0.98%，創業板指軟1.64%。兩市半日成交萎縮至16397億元（人民幣．下同），較上個交易日大減3769億或18.7%。

　　不過，RatingDog公布，2月經製造業採購經理人指數(PMI)升至52.1，為2020年12月以來最高水平，連續第三個月保持在榮枯線之上，並大勝預期的50.2，整體擴張率為2020年12月以來逾五年最強勁。

　　盤面上，油氣股明顯調整，三桶油盤中一度跌停，上午跌幅介乎1.2%-4.5%。中國石化(滬:600028)、中國海油(滬:600938)、中國石油(滬:601857)齊發股價異動公告，提示投資風險。航運概念板塊收跌3.7%，招商輪船(滬:601872)跌8.5%，該公司公告稱，受中東局勢影響，公司油輪等部分船舶進出波斯灣航線面臨較大安全等風險，但預計總體經營情況影響可控。

　　美國總統特朗普周二（3日）表示，他已下令美國國際開發金融公司(DFC)為經由海灣的海上貿易提供政治風險保險和金融擔保。他還稱，如有必要，美國海軍可以開始為油輪穿越霍爾木茲海峽提供護航。

　　上漲方面，農業種植、糧食概念及軍工板塊逆勢上行。
《經濟通通訊社4日專訊》

