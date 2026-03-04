  • 會員
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

04/03/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.98%連挫兩日，兩市成交縮24%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指4日收跌0.98%，失守4100點
▷ 兩市成交額2.4萬億元，較上日縮24%
▷ 電網設備、軍工股上漲，油氣、航運股下跌

　　中東戰爭陰霾下亞太股市釀股災，韓股大瀉12%，創有記錄以來最大單日跌幅；台股收低4.4%，滬綜指雖連跌兩日，跌幅尚算克制，昨日跌1.4%，今日收跌0.98%，收報4082.47點，失守四千一。深成指全日跌0.75%，創業板指軟1.41%。兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上日縮量7519億元或24%。

　　分析人士認為，地緣戰爭引發的強烈恐慌拋售情緒，短期或難以被中國人大和政協「兩會」的政策利好預期抵消，避險情緒上升，戰爭持續時間的不確定性成為焦點。

　　從板塊來看，電網設備概念持續走強，迦南智能(深:300880)、杭電股份(滬:603618)等多股漲停。軍工板塊逆勢上行，航天彩虹(深:002389)3天2度漲停。至於油氣股連升後明顯回吐，另航運板塊更大幅下挫，連雲港(滬:601008)、南京港(深:002040)跌停。

　　值得留意，內地2月製造業PMI回落至49，低於市場預期，並連降兩個月，製顯示造業景氣水平有所回落。分析指今年春節假期更長且時間全部落在2月中下旬，對企業生產經營造成影響，導致2月官方製造業PMI降至四個月低點。不過，調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的RatingDog中國製造業PMI升至52.1創逾五年最高，新訂單和新出口訂單指數均大幅增長。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004602.62-1.14　
上證指數4082.47-0.9811130.80
深證成指13917.75-0.7512526.70
創業板指3164.37-1.41　
科創501381.56-0.49　
B股指數263.91-0.281.74
深證B指1216.41-0.090.76

《經濟通通訊社4日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

