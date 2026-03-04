  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 11:24

《香江策論－張憶東》避險情緒定價趨於飽和，港股「硬核資產」性價比高

　　我們在2月25日的報告《美伊戰雲投射國際秩序重構，戰略資源迎來反轉式價值重估》中，對戰爭形勢與硬核資產作出判斷：衝突形態更可能演化為持續性深度空中打擊+短期斬首式行動；中東地緣政治的影響或將進入短期極值，百年未有之大變局、國際秩序的重構則更加深入人心，黃金、航天軍工、有色甚至原油等戰略資源的價值重估將是大勢所趨。

　　截至今日，原油、黃金等資產在避險資金推動下已錄得顯著漲幅，風險資產則出現集中拋售，日韓台股市大幅回撤，A股與港股同步走弱。我們需要進一步回答兩個關鍵問題：美伊衝突是否構成系統性風險？恒生科技是否需要繼續減倉？

　　我們的判斷是，美伊衝突更像是國際秩序重構周期中的階段性縮影，其持續時間未必很短，且未來類似事件可能反復出現！

　　但是，不論短期的地緣風險還是韓流日曬，都動搖不了本輪中國股市重估的底層邏輯即「新三角支撐」--中國綜合國力的崛起和實現金融強國努力、中國科技實現質的飛躍、中國經濟企穩及中國社會財富向權益資產的趨勢性配置。

　　港股本輪調整主要源於「AI焦慮症」、韓國日本股市虹吸效應疊加波斯灣地緣風險。相對而言，A股在「硬科技+HALO漲價修復」主線下更佔優，日韓台受AI硬件景氣驅動走強；同時，港股內部資金在互聯網四季報前基於盈利與政策不確定性而提前規避壞消息，導致港股整體賣空成交佔比維持在20%的高位。

　　當前港股的吸引力主要體現在「估值+結構」兩方面。估值來看，恒生指數與恒生科技估值均處全球低位：恒生指數PE13.5x，較標普500、日經225與KOSPI折價均超過40%；恒生科技PE24.2x，較創業板指折價46%、較納指折價37%，且在海外主要市場估值分位普遍偏高的背景下，恒科5年歷史分位僅24%；同時恒生科技PE仍處5年均值下方1x標準差。與此同時，2026年以來MSCI中國相對MSCI新興市場剔除中國的「PB折價擴張」遠大於「ROE差距擴大」：ROE差由-2.3%擴至-2.9%，但PB差由-0.8x迅速擴至-1.3x。

　　2025年港股「特色資產」（互聯網平台、新消費、創新藥、紅利）整體跑出超額收益。2026年初港股風格一度切換至「稀缺成長」的新科技的新股和次新股，2月初之後港股風險偏好呈現整體性降溫回落。

　　當前，水落石出，港股具備價值重估的阿爾法機會在哪兒淘金？

　　首先，港股「硬核資產」，大量低估值上游和中游行業龍頭的投資價值凸顯：上游資源、能源材料等戰略資源在PPI改善與地緣擾動下兼具防禦與現金回報（能源股息率5.2%），工業裏面的機械、家用電器等先進製造業龍頭則受益出海擴份額。

　　其次，順周期的核心資產，市場對於中國房地產企穩和內需復甦的預期偏低、定價不足：地產企穩將是趨勢性的，而不是短期曇花一現。房地產經歷5年多調整之後，隨著內地百城租金收益率趨勢性超過無風險收益率，疊加貸款成本下降，房地產已經確認步入底部區域。房地產產業鏈相關領域的龍頭公司，包括：有色、鋼鐵、工程機械、化工、非銀、消費甚至互聯網，都將隨地產企穩與內需溫和回暖而產生阿爾法機會，特別是在下半年釋放業績彈性與估值修復動能。

　　第三，新科技的「稀缺成長」資產，主要是實質性受益於AI浪潮的稀缺的硬科技資產，疊加，受益於「十五五規劃」的未來產業的新股次新股龍頭。港股經過近期大幅度回調後，上述「稀缺成長」方向的擁擠度和性價比已明顯改善。

《海通國際研究主管兼首席經濟學家　張憶東》
　
照顧者 情緒健康

