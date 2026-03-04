《Ａ股焦點》特朗普承諾護航，國際油價升幅收窄，三桶油A股一度跌停

中東緊張局勢持續，在美國總統特朗普表示將為通行霍爾木茲海峽的油輪提供保險後，國際油價升幅收窄。A股石油板塊亦見回吐，三桶油今早一度跌停後稍回穩，跌幅收窄，中國石化(滬:600028)走低7.2%，中國海油(滬:600938)跌4.5%，中國石油(滬:601857)跌3.7%。博邁科(滬:603727)跌停，潛能恒信(深:300191)挫9%，海油工程(滬:600583)跌8.4%。



中國石油昨晚發公告稱，公司A股股票連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動。經自查，公司目前生產經營情況正常，近期行業政策沒有發生重大變化。近期國際原油市場受地緣局勢、供需格局等多重因素影響，價格呈現寬幅震盪走勢，短期油價波動存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意風險。



中國石化聲明表示，公司股票近期出現交易異常波動情形，經核實，公司生產經營情況正常，公司及控股股東均不存在應披露而未披露的重大事項。



中國海油亦提醒投資者，短期油價波動存在較大不確定性。

《經濟通通訊社4日專訊》