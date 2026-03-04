  • 會員
04/03/2026 11:56

【兩會焦點】58同城姚勁波：提高個稅減免幅度，激活改善性住房需求

　　全國兩會正式掀開序幕，全國政協十四屆四次會議及十四屆全國人大四次會議將分別於今日下午及明日開幕。據《21世紀經濟報道》報道，全國人大代表、58同城董事長兼CEO姚勁波提出激活改善性住房需求等民生建議，具體措施包括提高個稅減免的幅度等。

　　姚勁波建議，將新購住房的貸款利息納入個人所得稅專項扣除項目。扣除範圍為納稅人本人或配偶在中國境內購房的商業及公積金貸款利息；扣除標準為按照每月3000元人民幣的標準定額扣除；扣除期限最長不超過240個月。姚勁波稱，此舉旨在降低購房者的貸款壓力，鼓勵中高收入人群入市，提振改善性需求。

　　姚勁波並建議繼續推廣和深化「帶押過戶」服務，降低置換門檻，例如簡化交易流程，縮短交易周期，降低過橋資金成本；鼓勵各地完善配套規則，打通不同銀行、不同性質貸款之間的業務壁壘，實現賣方在未結清原貸款的情況下即可完成過戶、抵押變更和新貸款發放，進一步降低改善性住房需求的交易難度和資金壓力，提升市場流通效率。姚勁波認為，「交易成本降一點，置換意願就強一點，市場就活一點」。
《經濟通通訊社4日專訊》

