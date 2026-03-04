  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 14:11

【數據解讀】機構：官方PMI續降表明經濟仍存下行壓力，密切關注地緣政治變化

免責聲明

▷ 中國2月官方製造業PMI降至49%，四個月低點
▷ RatingDog中國製造業PMI升至52.1%，創逾五年新高
▷ 凱投宏觀建議取兩PMI均值，2月均值50.5%創五個月高點

　　今年春節假期更長且時間全部落在2月中下旬，對企業生產經營造成影響，導致調查樣本更側重大中型企業的中國2月官方製造業PMI降至49%的四個月低點。不過調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的RatingDog中國製造業PMI升至52.1創逾五年最高，新訂單和新出口訂單指數均大幅增長。

　　中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，PMI繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中出口訂單指數下降幅度較大，表明需求不足問題仍很突出。當前經濟正處於蓄力回升關鍵期，必須顯著加大政府公共產品投資力度，顯著擴大需求、增加企業訂單，大力提振企業信心。

　　中國物流信息中心分析師文韜表示，預計3月官方製造業將趨穩回升運行；當前需要密切關注地緣政治變化情況，一是關注對國際大宗商品市場的衝擊以及對國內的輸入型影響，二是關注對中國外貿的影響。

*凱投宏觀：衝量製造業狀況取兩個PMI平均值更合理*

　　此外，凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang稱，「把兩個製造業PMI取平均值來衡量製造業狀況可能更為合理」，而據此計算，2月兩項PMI均值從上月的49.8升至50.5，創五個月高點。她並指出，細分數據顯示2月增長具有廣泛性，產出和新訂單均顯著回升，新出口訂單也在上升，並且由於美國近期關稅政策調整令出口前景有所改善，預計未來數月還將繼續攀升。

　　東方金誠首席宏觀分析師王青則認為，考慮到今年春節較晚，3月一些行業開工還可能受到影響，綜合各方面因素，預計3月官方製造業PMI將在49.8至50.2之間。

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威預計，今年政府的政策立場料保持靈活，若未來幾個月經濟活動進一步放緩，預計政府將適度加大投資力度以緩解經濟下行壓力。
《經濟通通訊社4日專訊》

