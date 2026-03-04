  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 15:04

【兩會焦點】中核集團科學家段旭如：料中國2045年成首個核聚變商用示範堆

摘要 意見回饋
免責聲明

▷ 中核集團段旭如稱中國核聚變發展分六階段
▷ 中國計劃2027年啟動聚變燃燒實驗研究
▷ 國際原子能機構報告指全球近40國推進聚變計劃

　　全國兩會今日掀開序幕。據《新浪財經》報道，全國政協委員、中核集團聚變領域首席科學家段旭如談到核聚變的商業化進程時表示，具體而言，實現聚變能的商業化運用，需經歷6個階段：原理探索、規模實驗、燃燒實驗、實驗堆、示範堆、商用堆。目前中國正處於「燃燒實驗」階段，已具備開展相關實驗的等離子體參數及裝置運行等條件。而根據中國的技術和創新發展水平來推演，預計2027年可開啟聚變燃燒實驗研究；2030年左右，具備中國首個工程實驗堆的研發設計建造能力；2035年左右，將建成中國首個工程實驗堆；2045年左右，預計建成中國首個商用示範堆。如工程實驗堆與商用示範堆按預期順利推進，預計2050年前後實現商用。

　　段旭如提到，據國際原子能機構《2025年世界聚變展望》報告，全球近40個國家推進聚變計劃。但聚變能商業化仍面臨多重挑戰，科學與技術層面亟需突破燃燒等離子體穩態運行、耐高能中子轟擊及高熱負荷材料等難題；產業生態上，還需解決產供鏈成熟性、經濟可承受性、投資可持續性、監管可適配性等問題。

　　對於人工智能的發展能否加快聚變商業化，段旭如表示，人工智能近幾年已經在等離子體運行監測、控制及不穩定性預測等研究中獲得初步驗證，有望解決等離子體控制難題，並在聚變堆系統研發、運維等方面具有很大的發展空間和潛力。高溫超導磁體未來對商業聚變是很關鍵的技術和部件，如果有大的進展可以提供更強磁場，有望大幅提升等離子體性能，從而使得未來聚變堆規模變得更加緊湊，縮短建造周期與降低成本，加速技術迭代。
《經濟通通訊社4日專訊》

