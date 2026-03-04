  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 09:34

【聚焦數據】內地2月官方製造業PMI降至49%遜預期，創四個月最低

　　國家統計局公布，2月製造業採購經理指數(PMI)為49.0%，比上月下降0.3個百分點，低於《路透》預期的49.1%，並創去年10月以來四個月最低，製造業景氣水平有所回落。

　　從分類指數看，生產指數為49.6%，比上月下降1.0個百分點；新訂單指數為48.6%，比上月下降0.6個百分點；原材料庫存指數為47.5%，比上月上升0.1個百分點；從業人員指數為48.0%，比上月下降0.1個百分點；供應商配送時間指數為49.1%，比上月下降1.0個百分點。

*2月官方非製造業PMI升至49.5%*

　　2月份，非製造業商務活動指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點，非製造業景氣水平有所改善。

　　分行業看，建築業商務活動指數為48.2%，比上月下降0.6個百分點，刷新歷史次低水平，僅高於疫情期2020年2月觸及的26.6；服務業商務活動指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點。從服務業行業看，住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。
　　
*2月官方綜合PMI降至49.5%，創逾三年低*

　　2月份，綜合PMI產出指數為49.5%，比上月下降0.3個百分點，創2022年12月以來最低。
《經濟通通訊社4日專訊》

