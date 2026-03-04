  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 10:04

【聚焦數據】RatingDog內地2月製造業PMI升至52.1，大勝預期並創逾五年高

免責聲明

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ RatingDog：中国2月制造业PMI升至52.1，高于预期并创逾五年高
▷ 新订单与新出口订单增速逾五年最快
▷ 投入品价格涨速创近四年高，业者信心达11个月高位

　　RatingDog公布，中國2月製造業採購經理人指數(PMI)從1月的50.3上升至52.1，連續第三個月保持在50.0榮枯線之上，並大勝預期的50.2，整體擴張率為2020年12月以來逾五年最強勁。

*新訂單與新出口訂單增速逾五年最勁*

　　市場對中國製造業產品的需求增強，新訂單量連續9個月上升，並創下2020年12月後最快增速。國際市場需求明顯回暖，新出口訂單錄得2020年9月後最顯著增速。

　　新流入的業務量增加致2月份生產加速擴張，產量創下2024年6月後最強勁增速。雖然產量加速擴張，但未能阻止積壓業務量上升，製造商已沒有餘力像今年首月那樣清理積壓業務。

　　面對2月份積壓業務量上升，製造商對增加人手仍然保持審慎。用工雖然自2021年中以來首次連續兩月錄得增長，但增幅仍保持輕微。

　　鑑於需求轉強，製造商在2月份相應增加採購，對投入品的訂購量連續兩月上升，並且增速加快，創下2024年11月後最高記錄。目前採購增速遠超長期均值，並且廣泛涉及製造業各分類。

　　製造商採購活動加速擴張，並未對供應鏈帶來過分壓力，供應商交期較1月份甚至輕微縮短。供應及時到位，推動製造商的投入品庫存上升，增速為去年8月份後最顯著。與此同時，產出加速增長，成品庫存在連降3個月後終於企穩。

*投入品價格漲速創近四年高，業界信心達11個月高*

　　新訂單強勢增長，帶動原料需求上升，2月份成本壓力隨之加劇。投入品價格整體加速上揚，錄得2022年6月後最高漲速，調查樣本企業尤其提及金屬價格。不過，目前漲速仍然低於2004年本項調查開始以來的長期均值。

　　製造商連續第二個月上調產品出廠價格，2月份加價率略升至15個月高點，與長期均值持平。

　　2月份，中國製造業界對生產前景信心改善，整體樂觀度處於11個月高點。據最近業內反映，產出預期增長，與市場需求回暖、新生產線投產、產能和效率提升有關。許多企業預期客戶數量增長，還有企業提到銷售渠道改善，以及與其他公司合作關係向好等因素。

*分析：外需走強支撐製造業PMI擴張*

　　RatingDog創始人姚煜點評數據稱，2月RatingDog中國製造業PMI擴張態勢明顯。整體來看，2月製造業呈現供需兩旺、信心回暖的擴張格局，外需走強是重要支撐。後續製造業能否保持高增長，取決於需求端的韌性以及企業信心能否轉化為實際的招聘與投資，3月全國兩會的召開或也能在一定程度上穩信心穩預期，預計短期內製造業PMI將持續處於擴張區間。
《經濟通通訊社4日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

