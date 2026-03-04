《中國房產》機構：深圳樓市春節後迅速回暖，二手樓簽約量同比漲近四成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

深圳本土最大房產中介機構樂有家表示，「春節月」是一年裏的傳統淡季，深圳2月一二手住宅網簽錄得回落，符合往年規律，不過馬年春節深圳樓市回升節奏更快。2025年春節假期深圳樂有家門店在大年初六才有成交單，而今年在大年初三便開始有成交。



樂有家監測數據顯示，春節前15天（1月31日-2月14日），樂有家門店一手看房量同比上漲25%，簽約量同比上漲53%；二手看房量同比上漲53%，簽約量同比上漲37%。春節復工後，市場迅速回歸節前熱度，門店節後4天（2026年2月24日-27日）同比2025年春節後4天（2025年2月5日-8日）二手房看房量上漲10%，二手房簽約量上漲38%。新房市場上，該中介機構代理的寶安新盤珺悅名都，節後單日成交50套。



*2月一二手住宅網簽量均環比降五成*



監測數據並顯示，2月深圳一二手住宅合計網簽3636套。其中，一手住宅預售751套，現售546套，總網簽量1297套，環比下降50%；二手住宅網簽量2339套，環比下降56%；二手房錄得量2876套，環比下降58%。



樂有家研究中心認為，總體來看，2月深圳樓市交易活躍度仍維持穩定態勢，節後更是迅速回升，初顯「小陽春」跡象。



此外，樂有家數據顯示，在交易量持續穩定的助力下，深圳二手房價連續3個月「止跌回穩」。2月深圳樂有家門店成交均價從去年11月的5.70萬元/平方米逐步漲至6.20萬元/平方米。當中一方面有結構性因素影響，2月人民幣800萬元-1000萬元改善房源成交佔比上升明顯；另一方面，隨著長周期的調整，價格已逐步調整到位，隨著市場預期及信心增強，價格企穩跡象明顯。

《經濟通通訊社4日專訊》