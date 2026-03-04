  • 會員
04/03/2026 08:39

佑駕創新(02431)與寧德時代(03750)戰略合作智能底盤開發及換電技術生態

　　佑駕創新(02431)公布，近期與寧德時代(03750)(深:300750)附屬公司寧德時代（上海）智能科技簽署戰略合作協議，共同開拓具有全球競爭力的智能化、電動化解決方案，推動在海內外市場實現技術與商業的雙重突破。

　　該集團指，合作將推進智能底盤聯合開發與應用、換電及移動送電技術生態共建、集團將提供自動駕駛系統與運營場景需求，及雙方將制定海外市場拓展策略。
《經濟通通訊社4日專訊》

