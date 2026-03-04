  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

04/03/2026 08:41

億都(00259)2.4億元再沽南通江海711萬股，料稅前收益約7100萬元

　　億都(00259)公布，自首次出售事項以來，截至昨日進一步出售南通江海(深:002484)合共約710.8萬股，佔南通江海已發行股本0.84%，總代價約2.13億元人民幣（約2.42億港元），料稅前收益約7100萬港元。

　　該集團指，出售每股南通江海平均價約30.07元人民幣，出售事項所得款項淨額用於進一步發展業務。至於累計出售南通江海約2%股權，緊隨出售事項後，繼續持有南通江海約11.81%股權。
《經濟通通訊社4日專訊》

