億都(00259)2.4億元再沽南通江海711萬股，料稅前收益約7100萬元

億都(00259)公布，自首次出售事項以來，截至昨日進一步出售南通江海(深:002484)合共約710.8萬股，佔南通江海已發行股本0.84%，總代價約2.13億元人民幣（約2.42億港元），料稅前收益約7100萬港元。



該集團指，出售每股南通江海平均價約30.07元人民幣，出售事項所得款項淨額用於進一步發展業務。至於累計出售南通江海約2%股權，緊隨出售事項後，繼續持有南通江海約11.81%股權。

《經濟通通訊社4日專訊》