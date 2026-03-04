《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(3日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3118.39
|工業富聯
|(601138)
|2656.49
|中國平安
|(601318)
|2334.49
|兆易創新
|(603986)
|1998.94
|烽火通信
|(600498)
|1818.25
|貴州茅台
|(600519)
|1783.88
|瀾起科技
|(688008)
|1612.09
|寒武紀
|(688256)
|1605.40
|招商銀行
|(600036)
|1529.67
|北方稀土
|(600111)
|1488.74
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|天孚通信
|(300394)
|4576.35
|寧德時代
|(300750)
|4454.08
|中際旭創
|(300308)
|4408.10
|新易盛
|(300502)
|4063.48
|陽光電源
|(300274)
|2632.31
|華工科技
|(000988)
|1891.15
|東山精密
|(002384)
|1847.94
|滬電股份
|(002463)
|1743.29
|比亞迪
|(002594)
|1725.61
|立訊精密
|(002475)
|1564.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社4日專訊》
