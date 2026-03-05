  • 會員
大國博弈
AH股新聞

05/03/2026 13:49

【兩會解讀】報告起草組沈丹陽：「改革」「創新」高頻詞，共出現75次

▷ 沈丹陽解讀《政府工作報告》全文1.9萬字分四部分
▷ 報告提及「改革」「創新」共75次，聚焦高質量發展
▷ 內容涵蓋財政保障民生、城鄉居民增收計劃等務實措施

　　國新辦舉行吹風會，解讀《政府工作報告》，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，報告全文分為四個部分，大約有1.9萬字。今年的《報告》堅持以推動高質量發展為主題，特別突出開好局、強創新、惠民生、可操作。「改革」和「創新」是高頻詞，共出現75次。

　　一是突出為「十五五」開好局。今年是全面貫徹黨的二十屆四中全會精神、實施「十五五」規劃的開局之年，也是本屆政府承上啟下的關鍵一年，《報告》在體例、內容和任務舉措上都注重做好銜接。回顧工作時既總結過去一年的工作也概述「十四五」的成績。「十五五」的很多安排都體現在今年的重點任務中。

*「改革」和「創新」在全文出現75次，是今年高頻詞*

　　二是突出改革創新。《報告》深入貫徹黨的二十屆三中全會改革部署，提出重點領域的多項改革，比如制定全國統一大市場建設條例、零基預算改革、分類推進高校改革等等。《報告》在加緊培育壯大新動能、加快高水平科技自立自強等方面提出很多創新舉措，比如打造智能經濟新形態、擴能提質服務業、加強原始創新和關鍵核心技術攻關等等。「改革」和「創新」這兩個詞在全文中共出現了75次，是今年《報告》的高頻詞。

*強調財政更加注重支持保障民生*

　　三是突出民生為大。這是近年來《報告》的鮮明特點。今年的《報告》把保障和改善民生擺在更加重要的位置，提出的舉措更加聚焦群眾關切，比如強調財政更加注重支持保障民生、制定實施城鄉居民增收計劃、提高民生類政府投資比重，這些都體現出堅持以人民為中心的發展思想，體現出堅持為老百姓多辦實事、多辦好事，讓群眾有更多實實在在獲得感的政府工作導向。

　　四是突出務實可操作。《報告》部署的主要任務和政策措施，都是經過充分論證後提出的，講求積極務實、可操作、能落地。比如設立1000億元財政金融協同促內需資金、提高民生補助標准、把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

