05/03/2026 13:41

【兩會解讀】報告起草組：經濟增長4.5%-5%務實，有空間應對不確定因素

▷ 國務院研究室主任沈丹陽解讀政府工作報告經濟增長目標
▷ 2024年經濟增長預期目標設為4.5%-5%區間
▷ 區間目標預留空間應對不確定性，允許各地因地制宜

　　國新辦舉行吹風會，解讀《政府工作報告》，今年《政府工作報告》提出今年經濟增長的預期目標為4.5%-5%，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年的經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長4.5%-5%、在實際工作中努力爭取更好結果」。

*未來十年中國經濟年均增4.17%就可實現2035年人均GDP達2萬美元目標*

　　他表示，這個「兩句話的目標」綜合考慮了國內經濟運行和外部環境變化，兼顧了需要與可能，是一個「既跳起來摸高、又穩得住步伐」的積極務實的目標。一方面，這個目標既充分考慮今年要為調結構、防風險、促改革留出空間，又與2035年願景目標總體銜接，體現了「十五五」時期夯實基礎、全面發力的要求。黨的十九屆五中全會明確提出，到2035年中國人均國內生產總值要達到發達國家平均水平。「十四五」時期中國經濟已經實現年均5.4%的增長，據專家研究測算，按照「到2035年人均GDP達到2萬美元以上、比2020年翻一番」這樣一個願景目標來倒算，未來十年中國經濟年均增長4.17%以上就可以實現這個目標。

　　他並表示，這個目標是個區間目標，既為應對各種不確定因素留有空間，也有利於各地因地制宜制定本地區增長目標，有利於引導各方面把精力聚焦到高質量發展上來。今年中國經濟發展的外部環境更趨復雜多變，經濟運行中不確定難預料因素很可能比預料的多，提出這樣的區間目標也是為了應對這些不確定性留有餘地。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》

