【兩會解讀】陳昌盛：更積極有為宏觀政策體現在規模大、精準、創新

國務院研究室副主任陳昌盛在國新辦吹風會上表示，《政府工作報告》提出更加積極有為的宏觀政策主要體現在三個方面。一是力度和規模比較大，二是更加注重精準有效，三是突出政策創新。。



*新增政府債務總規模達11.89萬億元創新高*



他指出，今年赤字率延續了4%左右，是歷史上比較高的水平，赤字規模增加2300億元(人民幣．下同)。新增政府債務總規模達到了11.89萬億元，這也是創歷史新高。今年一般公共預算支出將首次達到30萬億元，比上年增加1.27萬億元。這些都體現了財政政策的更加積極。貨幣政策也延續了適度寬鬆的取向，強調要用好降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，還要加力擴圍實施好新型政策性金融工具等，努力降低企業融資成本，支持實體經濟。



*強化支持擴大內需、科技創新、中小微企業*



二是更加注重精準有效。財政政策方面，這次特別強調要深化零基預算改革，要把一些低效、花得不好的錢調出來，花到更有用的地方去。去年已經收到了一些效果，今年還要加大力度。另外要進一步優化支出結構，盤活存量資產資源，把更多財政資金用於提振消費、投資於人、保障民生等方面。貨幣政策也將優化結構性政策工具，強化支持擴大內需、科技創新、中小微企業等方面。



*新創設了1000億元的財政金融協同促內需專項資金*



三是突出政策創新。不光是政策工具的創新，也強調政策組合的創新。比如新創設了1000億元的財政金融協同促內需專項資金，這是一個創新，就是要充分發揮財政金融協同作用，在貸款貼息、融資擔保、風險補償等方面，支持民間投資和擴消費。再比如，強調發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，拓展信貸投放的渠道。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》