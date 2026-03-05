【兩會解讀】報告起草組：今年中央層面推動投資資金將超5萬億元

《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛在國新辦吹風會上表示，今年穩投資從三個方面來抓：一是充分發揮政府資金的引導和項目牽引作用。今年包括預算內投資、「兩重」建設，地方政府專項債等，中央層級的資金會超過5萬億元。如果再加上地方配套，資金規模會很大；二是努力去促進場景開放來激活投資；三是通過深化改革來激活釋放投資潛力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》