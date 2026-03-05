  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 17:39

《滬／深股通》新易盛(300502)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2462.82
佰維存儲(688525)2370.41
特變電工(600089)1898.55
亨通光電(600487)1764.83
國電南瑞(600406)1450.62
工業富聯(601138)1375.85
寒武紀(688256)1306.41
中國鋁業(601600)1281.66
貴州茅台(600519)1212.55
源杰科技(688498)1154.91

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)4334.40
寧德時代(300750)3952.32
中際旭創(300308)3605.97
天孚通信(300394)2351.42
華工科技(000988)2145.76
勝宏科技(300476)1445.83
東山精密(002384)1219.63
濰柴動力(000338)1173.18
陽光電源(300274)1158.26
光迅科技(002281)1110.14

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社5日專訊》

