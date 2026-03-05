  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 08:02

《神州頭條》報章頭版摘要：政協發言人：大力提振消費，建設強大國內市場

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 全國政協十四屆四次會議在京開幕，習近平到會祝賀
▷ 發言人婁勤儉稱今年將大力提振消費，推進建設強大國內市場
▷ 代表委員熱議縱深推進全國統一大市場建設及資本市場高質量發展

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

全國政協十四屆四次會議在京開幕，習近平到會祝賀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議4日下午在人民大會堂開幕。2000多名全國政協委員將圍繞中共中央決策部署，聚焦「十五五」規劃綱要制定和實施，深入協商議政、積極建言獻策，為「十五五」開好局、起好步廣泛凝心聚力。

大會發言人婁勤儉：今年將大力提振消費，推進建設強大國內市場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大四次會議4日中午舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就會議議程和人大有關工作回答了中外記者提問。婁勤儉表示，今年，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，推進建設強大國內市場。

代表委員熱議縱深推進全國統一大市場建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年，社會物流總費用與GDP的比率首次降低至14%以下，全國省際貿易銷售額同比增長4.5%，全國跨省異地銷售的涉稅經營主體戶數同比增長8%……一組組數據，清晰勾勒出全國統一大市場建設的積極成效，彰顯出我國市場活力持續釋放的良好態勢。


《上海證券報》

全國政協十四屆四次會議在京開幕，習近平到會祝賀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
同心同德共繪宏偉藍圖，實干奮斗共創時代偉業。中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議4日下午在人民大會堂開幕。

代表委員積極建言資本市場高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
資本市場高質量發展是今年全國兩會代表委員關注的熱點。連日來，代表委員圍繞提高資本市場制度包容性和適應性、加快創業板改革、支持未來產業發展、加強投資者權益保護等話題積極建言獻策。

大會發言人回應熱點問題，今年將大力提振消費
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大四次會議3月4日舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉介紹，本次大會將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。婁勤儉還就提振消費、科技創新、擴大開放等熱點問題回答了中外記者提問。


《證券時報》

全國政協十四屆四次會議在京開幕，習近平到會祝賀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
同心同德共繪宏偉藍圖，實干奮斗共創時代偉業。中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議4日下午在人民大會堂開幕。

加大民生領域資源投入，減少居民消費後顧之憂
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十四屆全國人大四次會議3月4日舉行新聞發布會。大會新聞發言人婁勤儉介紹，本次大會將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天。會議期間將舉行3場記者會，分別為經濟、民生、外交主題。

如何提升上市公司質量築牢資本市場根基？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
提升上市公司質量也是代表委員履職建言的重點。今年全國兩會，多位代表委員圍繞提升上市公司質量，結合調研實踐，從公司治理、監管執法、產業賦能、回報機制等方面提出建議，直擊痛點、靶向發力--這些建言，既回應了市場關切，也精準把握了上市公司質量提升的核心路徑。

