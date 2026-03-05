《鍾之日記》股市反彈迎兩會，阿里走出六連跌

3月5日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



全國人大會議今日上午在京召開，2026年政府工作報告一如預期將經濟增速目標小幅下調至4.5-5%區間，這一目標較去年5%左右的增速有所下調，與市場預期一致。分析人士指出，經濟目標更加務實，將使政策制定者擁有更大靈活性以追求高質量增長，也體現了對國內外不確定性的擔憂，預留未來政策空間。



港股今早跟隨亞太區股市反彈高開，人大開幕公布務實經濟增長目標，A股步步走高，恒指一度升近500點，惟其後回吐壓力湧現，升幅逐步收窄，午後更一度倒跌。恒生指數最終反覆收升71點結束三連跌，全日收報25321，主板成交近3219億元。



*2026年度經濟目標溫和，A股反彈*



工作報告把「著力建設強大國內市場」列為今年工作任務之首，強調要著力建設強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。報告強調加快高水平科技自立自強，並提出了「打造智能經濟新形態」以及腦機接口、智能體等更多具體的未來產業方向。



滬深股市反彈，滬綜指收升0.64%報4108.57點，深成指揚1.23%，創業板指漲1.66%。兩市全日成交約2.4萬億元人民幣，較上日回升1%。半導體芯片股強勢領漲，MicroLED概念升幅8%驚人，先進封裝、腦機接口、機器人概念跟漲。



*政府工作報告聚焦科技創新，芯片股走強*



據統計，《政府工作報告》科技相關內容佔較重份量，共33次提到「科技」，36次提到「創新」，並七次提到「人工智能」。



報告提出，今年要培育壯大新興產業和未來產業，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。另外，要打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。



受政策利好刺激，芯片半導體股集體走強，英諾賽科(02577)揚超8%，壁仞科技(06082)漲近3%，華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)升逾1%。



高盛研報指出，中芯國際(00981)管理層對內地半導體資本支出上行周期持樂觀看法，認為無晶圓廠技術遷移的興起將成為關鍵驅動力。該行預計，先進的邏輯和記憶體將成為資本支出增長的主要推動力，供應鏈正在加大投入，以縮小內地供應鏈與海外領先企業之間的差距。高盛維持中芯國際「買入」評級，目標價134元。中芯今日收升0.4%，報61.5元。



與此同時，半導體行業正迎來全面漲價潮，亦對存儲芯片板塊構成利好。國家發展和改革委員會價格監測中心近日發文指出，年內來看，在AI服務器算力需求持續增長的帶動下，全球存儲芯片市場供不應求局面仍將持續，存儲芯片價格將延續上漲態勢。另據韓媒報道，三星電子DRAM（動態隨機存取存儲器）價格首季漲幅已從70%升至100%。業內估計，SK海力士和美光科技的價格漲幅也會相近。



*阿里股價連跌，CEO確認AI部門人事變動*



阿里巴巴(09988)昨日因旗下AI模型通義千問(Qwen)負責人辭職新聞發酵，股價下調，今日首席執行官吳泳銘首度回應，表示已批准林俊暘的辭職。阿里繼續收跌2.8%報126.3元，為表現第三差的藍籌，該股連挫六個交易日共跌15.8%。



內媒引述吳泳銘內部郵件中回應林俊暘離職一事，他表示，將繼續堅持開源模型策略，持續加大AI研發投入，以及吸納優秀人才力度。郵件提到：「公司感謝林俊暘過去在崗位上的付出，靖人會繼續帶領通義實驗室推進後續工作。同時公司將成立基礎模型支持小組，由我，靖人，范禹共同協調集團資源支持基礎模型建設。技術發展不進則退。發展基礎大模型是我們面向未來的關鍵戰略，我們將在繼續堅持開源模型策略的同時，持續加大對人工智能領域的研發投入，加大吸納優秀人才的力度，我們一起加油。」



另外，阿里「踩過界」開潮玩店，旗下首間實體店「好運連得LUCKY LOOP」已於2月中旬在北京朝陽區開業，瞄準年輕潮玩消費群體聚集的核心區域，進一步拓展IP市場，或挑戰泡泡瑪特(09992)地位。



該門店定位為綜合潮玩集合店，而非單一IP門店，除TNT、Wakuku等現時市面上熱門IP外，亦有不少海外潮玩IP，同時將涵蓋盲盒、潮流手辦及文創周邊等類別產品。據報，阿里即將推出3個自有潮玩IP，分別為Nooobit、Penny和Hoya已在門店亮相。



