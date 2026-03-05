【兩會解讀】李旭紅：今年公共預算支出首達30萬億，赤字率4%持平

今年政府工作報告提出，繼續實施更加積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元（人民幣．下同）、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。



北京國家會計學院副院長李旭紅對《上海證券報》記者表示，2026年是「十五五」開局之年，繼續實施更加積極的財政政策，體現出堅持穩中求進、提質增效，加大逆周期和跨周期調節的政策取向。



在她看來，將財政赤字率安排在4%左右，與上年基本持平，有利於在穩增長與防風險之間保持動態平衡。總體看，在全球不確定性上升背景下，中國政府債務率處於合理區間，有利於提升宏觀經濟治理效能，並體現出政策的前瞻性、科學性及協調性，有利於穩定市場信心，為經濟平穩運行提供制度性保障，也為「十五五」時期的發展留出空間。



李旭紅分析稱：「今年財政支出將繼續保持相當規模，一般公共預算支出規模首次達到30萬億元，並持續用力優化支出結構，財政資金將重點投向『兩重』建設和『兩新』工作等，重點支持提振消費、投資於人、保障民生以及國家重大戰略項目，體現了更加積極的財政政策對高質量發展的支撐作用。」

《經濟通通訊社5日專訊》