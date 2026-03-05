  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 15:35

2026胡潤全球富豪榜：馬斯克第五次成首富，張一鳴為中國首富

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026胡潤全球富豪榜發布，馬斯克第五次成首富
▷ 中國十億美金企業家1110位，數量全球第一
▷ 張一鳴以5500億元財富列中國首富

　　今日，胡潤研究院在上海、孟買和牛津同步發布《2026胡潤全球富豪榜》。54歲的埃隆．馬斯克在六年內第五次成為世界首富，其財富在過去一年飆升89%至5.5萬億元（人民幣．下同）。

　　中國以1110位十億美金企業家的數量，超越美國的1000位，重新成為全球第一。中國在過去一年新增287位十億美金企業家，貢獻了全球近半數的新面孔。其中，深圳以132位十億美金企業家超越上海，位居全球第二，僅次於紐約的146位；上海和北京則分別以120位和107位位列第三和第四。

　　字節跳動創始人張一鳴以5500億元財富成為中國首富，農夫山泉(09633)董事長鍾睒睒以5150億元排名第二，騰訊(00700)創始人人馬化騰則以4650億元位列第三。寧德時代(03750)(深:300750)董事長曾毓群財富增長46%至3800億元，排名上升至第四。雷軍和馬雲家族以2300億元財富並列第十位。

　　榜單數據顯示，人工智能浪潮成為本年度最強勁的財富創造引擎，榜單上有114位十億美金企業家來自AI公司，其中46位是新上榜者，AI成為創造新富豪的最大來源。全球十億美金企業家數量首次突破4000人大關，達到創紀錄的4020位，較去年增加578位。

　　此外，榜單中69%的富豪為白手起家，另有31%是繼承財富。中國白手起家的富豪比例高達90%，遠高於其他國家；在全球285位白手起家女性企業家中，約75%來自中國。
《經濟通通訊社5日專訊》

