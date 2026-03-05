  • 會員
05/03/2026 14:07

【兩會解讀】群益證券：政府工作報告符預期，看好科技業長期發展

　　群益證券發表報告指出，2026年政府工作報告的總體目標和重點工作內容基本符合市場預期。財政方面，將繼續實施更加積極的財政政策，政府赤字率和特別國債規模與去年保持一致，並繼續加大財政支出強度。貨幣方面延續適度寬鬆的政策，將促進經濟穩定增長、推動物價合理回升作為重要考量，並將靈活高效運用降準、降息等多種工具組合。此外，繼續強調促進消費，以舊換新資金規模有所減少，強調要完善修假制度和增加居民收入。

*房地產市場的表述變為「著力穩定」*

　　報告並指，房地產市場的表述變為「著力穩定」，因城施策、去庫存、優供給、盤活存量等各項措施與之前基本保持一致。資本市場方面，繼續強調深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，並未見類似去年「加強戰略性力量儲備和穩市機制建設」的相關表述。

　　從短線看，群益證券認為受中東戰火的影響，市場處於震盪之中，避險類資產走強但波動巨大。股市何時止跌企穩仍待觀察，板塊個股調整之時可擇機做倉位配置的調整。中長期方面，報告指出，全面增強自主創新能力、發展培育壯大新興產業和未來產業是「十五五」發展的重中之重。配置上仍建議以AI、半導體、機器人等科技產業為主。
《經濟通通訊社5日專訊》

