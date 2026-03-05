  • 會員
05/03/2026 14:10

【兩會解讀】郵儲銀行婁飛鵬：化債政策正從短期應急轉向長期治理

　　今年政府工作報告提出，積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

　　中國郵政儲蓄銀行(01658)(滬:601658)研究員婁飛鵬對《上海證券報》表示，今年政府工作報告對地方債風險化解的部署，信號明確、力度加碼、導向務實，在守住風險底線的同時，為地方提供了漸進有序的化解路徑，有助於在穩增長與防風險間取得平衡。

　　婁飛鵬進一步分析指出：把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律，顯示中央對債務紀律的剛性約束；強調嚴防虛假化債，避免形式主義化解，確保債務風險真實出清；提出優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，為地方政府提供了更多操作空間；優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制，表明政策正從短期應急轉向長期治理。

　　婁飛鵬認為，從整體看，各項政策措施既守住不發生系統性風險底線，又推動地方輕裝上陣，有利於穩定宏觀經濟大盤、提振市場信心，為高質量發展築牢安全底座。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

