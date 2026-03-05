  • 會員
05/03/2026 13:15

【兩會焦點】財政部：今年一般公共預算支出30萬億，同比增長4.4%

▷ 2026年一般公共預算支出30.01萬億元，同比增4.4%
▷ 赤字率4%，赤字規模5.89萬億元
▷ 新增地方政府專項債務限額4.4萬億元

　　第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕。根據財政部今日公布的政府預算草案報告，2026年繼續實施更加積極的財政政策。「更加積極」既體現在擴大資金規模上，更體現在提高資金使用效益上。主要包括五個方面。

*赤字率4%左右，新增地方政府專項債務限額4.4萬億*

　　一是擴大財政支出盤子，確保必要支出力度。全國一般公共預算支出規模達到300100億元（人民幣．下同），比上年增長4.4%。赤字率按照4%左右安排，全國財政赤字規模58900億元、比上年增加2300億元，其中中央財政赤字50900億元、地方財政赤字8000億元，赤字增量全部列在中央。全國政府性基金預算支出118663億元，比上年增長5.1%。

　　二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。保持相當規模的新增政府債務，並適當調整結構。新增地方政府專項債務限額44000億元，支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。繼續發行超長期特別國債13000億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。

*對地方轉移支付安排逾10萬億，壓減部分專項轉移支付*

　　三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。中央對地方轉移支付安排104150億元、增長2.2%，其中，均衡性轉移支付安排28340億元、增長3.7%，縣級基本財力保障機制獎補資金安排4895億元、增長2.1%。繼續安排促進高質量發展激勵資金500億元，鼓勵地方主動發展經濟、做大收入「蛋糕」。同時，壓減部分專項轉移支付等，增加地方財力性轉移支付；選擇部分省份探索開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方統籌能力。

*把更多資金用在提振消費等方面，設1000億促內需資金*

　　四是持續用力優化支出結構，強化重點領域保障。堅持有保有壓、突出重點，建立健全增收節支機制，積極運用零基預算理念打破支出固化格局，大力壓減低效無效支出，強化國家重大戰略任務財力保障，把更多資金用在提振消費、投資於人、民生保障等方面，增強經濟發展後勁和人民群眾獲得感。

　　五是加強財政金融協同，放大政策效能。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，發揮政、銀、擔、企各方力量，財政和金融資源同向發力，更大力度激發民間投資、促進居民消費。
《經濟通通訊社5日專訊》

