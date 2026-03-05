  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2026 13:24

【兩會焦點】財政部：今年國防支出預算1.9萬億元，同比增幅放緩至7%

　　第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕。根據財政部今日公布的政府預算草案報告，中國今年國防支出預算為19095.61億元人民幣，較去年增長7%。過去3年，中國軍費增幅維持在7.2%，今年軍費增幅收窄，但仍是自2022年以來連續第五年在7%或以上水平。

　　國務院總理李強發表政府工作報告時表示，過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就。新的一年，「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰」。

　　他並強調，要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

　　同時，加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入展開「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。

　　
《經濟通通訊社5日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

政府工作報告｜今年經濟增長預期目標4.5%－5%，赤字規模增...

05/03/2026 11:10

聚焦兩會2026

異動股｜中海油挫2％中石化跌1％，美防長稱一周內完全控制伊朗...

05/03/2026 09:57

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區