【兩會焦點】財政部：今年國防支出預算1.9萬億元，同比增幅放緩至7%

第十四屆人大第四次會議今日在北京開幕。根據財政部今日公布的政府預算草案報告，中國今年國防支出預算為19095.61億元人民幣，較去年增長7%。過去3年，中國軍費增幅維持在7.2%，今年軍費增幅收窄，但仍是自2022年以來連續第五年在7%或以上水平。



國務院總理李強發表政府工作報告時表示，過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就。新的一年，「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰」。



他並強調，要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。



同時，加快國防動員能力建設，深化全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入展開「雙擁」工作，鞏固軍政軍民團結。





《經濟通通訊社5日專訊》