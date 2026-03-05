  • 會員
05/03/2026 08:21

【中東戰火】王毅分別同阿聯酋及沙特外長通話：中國將派特使赴中東斡旋

　　中國外交部長王毅周三（4日）分別同阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉，以及沙特外交大臣費薩爾通電話。他表示，中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定。

　　外交部網站引述王毅對阿卜杜拉指出，戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民。衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。

　　王毅在同費薩爾通電話時則表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的。無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。「中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。」他強調，「中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。」

　　美國和以色列上周六（2月28日）對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡。伊朗以導彈還擊以色列以及至少另外七個國家，其中包括駐有美國基地的海灣國家。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

