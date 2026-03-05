  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 14:07

【兩會解讀】方正證券燕翔：完善投資者保護制度是深化資本市場投融資改革關鍵一環

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 政府工作報告提出深化資本市場投融資改革
▷ 方正證券燕翔指完善投資者保護制度為改革關鍵
▷ 建議構建投資者全鏈條保護體系及中長期資金機制

　　今年政府工作報告提出，持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度。方正證券首席經濟學家燕翔接受《上海證券報》採訪時表示，「完善投資者保護制度」是深化資本市場投融資綜合改革的關鍵一環，也是穩預期、穩市場的重要舉措。

　　他表示，後續可從多維度構建投資者全鏈條保護體系：事前強化信息披露與透明度，壓實發行人、上市公司信息披露第一責任，強化中介機構「看門人」職責；事中持續加強監管，持續加大對財務造假、操縱市場等違法行為的監管規範力度，同步健全上市公司治理規則，優化投資者特別是中小投資者參與重大決策、監督等機制；事後暢通投資者維權與賠償渠道，包括推廣特別代表人訴訟、先行賠付等制度，健全民事賠償、行政處罰、刑事追責有機銜接的責任體系，大幅降低投資者維權成本、顯著提高違法違規成本。

*中長期資金能發揮市場「穩定器」作用*

　　在燕翔看來，中長期資金具有投資周期長、專業程度高、風險承受能力強、追求長期穩定收益等核心特徵，中長期資金佔比的提高不僅有利於投資者結構的優化與市場價值投資理念的培育，在市場波動較大時還能夠更好發揮「穩定器」「壓艙石」作用，對資本市場生態的改善有著重要的促進作用。

　　「過去一年圍繞公募基金、保險資金等中長期資金長周期考核的政策已全面鋪開，旨在從根源上扭轉『長錢短投』的傾向。」燕翔說，預計政策將加快打通社保、保險、理財等資金入市堵點，持續深入構建推進中長期資金入市的長效機制，助力形成中長期資金持續流入的循環。
《經濟通通訊社5日專訊》

