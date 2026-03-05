  • 會員
05/03/2026 15:20

【兩會解讀】分析：CPI漲幅2%左右料難達到，3月底降準置換MLF時機成熟

▷ 中國2024年經濟增長目標4.5%-5%、財政赤字率4%、CPI目標2%
▷ 華創證券：CPI目標可能難達成，財政刺激力度低於預期
▷ 超長期特別國債規模及消費以舊換新力度低於預期

　　十四屆全國人大四次會議今日開幕，政府工作報告顯示，中國今年目標經濟同比增長4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果。

*華創證券：財政的支出刺激各方面力度都比預期弱*

　　華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，經濟目標符合市場預期，超長期特別國債比預期要低；消費品以舊換新力度低於之前的水平。財政赤字率按4%左右安排符合市場預期。居民消費價格漲幅2%左右可能今年也很難達到，但是這個目標本身之前定的就比較寬泛，不會影響市場太多。經濟目標下調，主要也是考量了經濟的不確定性。所以其財政的支出刺激各方面力度都其實比之前預期要弱。
　
*中泰證券：適度下調增長目標有利於避免精力分散*

　　中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢認為，適度下調增長的目標，有利於避免精力分散，能夠聚焦高質量發展的目標導向。同時釋放了強烈的區間管理意願，為經濟一旦失速劃出了明確的底線，確保經濟「穩」成為明確導向，也為增量政策的釋放確定了相機抉擇的觀察信號。
　
　　對於超長期特別國債支持消費品以舊換新出現縮量，考慮到前期已連續採取相關動作，使得政策刺激實物商品消費的整體效果也在邊際下降，在此背景下適當縮量有望節約財政資金，提升資金效率。在前期效果釋放後，後續支持方向有望進一步側重置換周期較短的實物商品。

*澳新銀行：保持全年最多降息一次的預測*

　　澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬分析，GDP增速目標下調符合每個五年計劃更新潛在GDP增速區間的做法，勞動力投入每年拖累大約0.3個百分點，預計4.5%-5%也將是「十五五」(2026-2030年)的合意區間。
　
　　赤字在上年財政大量結餘的情況下仍保持高位，暗示高層仍對今年不確定性保持警惕。但支持「兩重」(國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設)、「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)的超長期特別國債規模沒有增加，預留後續政策空間。
　
　　邢兆鵬預計，3月底降準置換MLF(中期借貸便利)時機成熟，二季度發債高峰也需要鼓勵銀行購買；降息概率不大，保持全年最多降息一次的預測。
《經濟通通訊社5日專訊》

