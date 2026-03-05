  • 會員
05/03/2026 09:13

【兩會焦點】李強作政府工作報告：去年頂壓前行、展現強大韌性，全年經濟目標任務順利完成

▷ 李強在十四屆全國人大四次會議作政府工作報告
▷ 2023年中國GDP增長5%達140.19萬億元
▷ 報告提及國際經貿環境變化及國內消費投資不足

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

　　李強表示，面對國內外形勢深刻複雜的變化，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。一年來，中國經濟頂壓前行、展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元人民幣。

　　李強指出，過去一年取得的成績來之不易。面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢。國際經貿環境急劇變化，單邊主義、保護主義陡然升級，市場預期受到頻繁擾動，對外貿易明顯承壓。國內經濟深刻轉型，深層次結構性矛盾問題持續顯現，消費、投資增長動力不足。

*必須充分挖掘經濟潛能、投資於物和投資於人緊密結合*

　　李強稱，「我們沉著應對、勇毅前行」，對外有理有力有效開展經貿鬥爭，堅定維護中國利益，中美5輪經貿磋商取得積極成果，兩國元首釜山會晤達成重要共識，為經貿合作注入更多穩定性；對內打好政策「組合拳」，加強宏觀政策逆周期調節，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，集中力量辦好自己的事。從最壞處打算，向最好處努力，不僅穩住了宏觀經濟大盤，推動高質量發展取得新成效，而且極大提振了全社會的士氣和信心。

　　李強並指，在這個過程中進一步認識到，做好新形勢下經濟工作必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既「放得活」又「管得好」、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、必須以苦練內功來應對外部挑戰。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

照顧者 情緒健康

