05/03/2026 09:31

【兩會焦點】李強：「十五五」綱要提出20項主要指標，圍繞增長、結構、效率提出3項指標

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

　　李強表示，國務院編制了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要　(草案)》，根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》細化提出20項主要指標。

　　經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，綜合考慮國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎。

*全社會研發經費投入年均增長7%以上*

　　創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，充分考慮研發投入增長趨勢和企業投入能力，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上。與「十四五」規劃目標保持一致，確保研發投入力度不減。

　　民生福祉方面，為更好解決人民群眾急難愁盼問題，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。

　　綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。其中，根據國家自主貢獻目標，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。
《經濟通通訊社5日專訊》

