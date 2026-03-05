【兩會焦點】李強:「十五五」重大戰略任務，突出體現四個方面，做強國內大循環

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



李強表示，國務院編制了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要 （草案）》，分領域闡述了「十五五」發展的重大戰略任務，突出體現四個方面。



*加強關鍵核心技術攻關，堅持擴大內需*



一是突出推動高質量發展。發展新質生產力是高質量發展的內在要求。《綱要（草案）》強調科技創新的引領作用，著眼鞏固壯大實體經濟根基，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。著眼建設美麗中國，持續深入推進污染防治攻堅和生態系統優化，加快形成綠色生產生活方式，確保碳達峰目標如期實現。



二是突出做強國內大循環。在外部環境複雜嚴峻的情況下，必須堅持擴大內需這個戰略基點。《綱要（草案）》著眼增強國內大循環內生動力和可靠性，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，促進居民消費率明顯提高，擴大有效投資。著眼充分釋放中國超大規模市場紅利，縱深推進全國統一大市場建設，破除地方保護和市場分割。著眼增強高質量發展動力，充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制。著眼暢通國內國際雙循環，統籌用好全球要素和市場資源。



*完善收入分配制度，推進以人為本的新型城鎮化*



三是突出推進全體人民共同富裕。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。《綱要（草案）》著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位佔比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配制度，健全社會保障體系。著眼縮小區域差距和城鄉差別，加快農業農村現代化，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，優化重大生產力布局，深入推進以人為本的新型城鎮化。著眼促進人民精神生活共同富裕，弘揚和踐行社會主義核心價值觀，大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。



*推進房地產、地方政府債務等風險有序化解*



四是突出統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。《綱要（草案）》貫徹總體國家安全觀，著眼推進國家安全體系和能力現代化提出多項任務舉措。增強糧食、能源資源等供給保障能力，糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右，能源綜合生產能力達到58億噸標準煤。統籌推進房地產、地方政府債務、地方中小金融機構等風險有序化解。提高公共安全治理水平，有效維護社會安全穩定。

《經濟通通訊社5日專訊》