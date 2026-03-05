  • 會員
大國博弈
AH股新聞

05/03/2026 09:36

【兩會焦點】李強：圍繞「十五五」目標任務落實落地，提出6方面109項重大工程

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

　　李強表示，國務院編制了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要　（草案）》，圍繞推動「十五五」目標任務落實落地，統籌考慮戰略性、牽引性和連續性，提出6方面109項重大工程。

*領新質生產力發展方面佔最多，共28項工程*

　　引領新質生產力發展方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。構建現代化基礎設施體系方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。

　　促進城鄉融合發展方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。保障和改善民生方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」服務、社會關愛服務提出25項工程。

　　推動綠色低碳轉型方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修復提出18項工程。重點領域安全保障方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。

　　李強表示，這些重大工程兼顧當前和長遠，既涉及「硬投資」也包含「軟建設」，政府將注重以政府投資帶動社會力量參與，更好發揮重大工程項目強基礎、補短板、增後勁等重要作用。
《經濟通通訊社5日專訊》

