05/03/2026 09:41

【兩會焦點】李強：今年赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元

▷ 李強宣布今年赤字規模5.89萬億元，同比增2300億元
▷ 擬發行超長期特別國債1.3萬億及特別國債3000億元
▷ 地方政府專項債券安排4.4萬億元，用於重大項目建設及債務處理

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

　　李強表示，今年是「十五五」開局之年，在政策取向上，將堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

　　繼續實施更加積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元（人民幣．下同）、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。

*擬發超長期特別國債1.3萬億、特別國債3000億*

　　擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加注重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。

*各級政府要建增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產*

　　李強又表示，中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。
《經濟通通訊社5日專訊》

