05/03/2026 09:44

【兩會焦點】李強：安排超長期特別國債2500億支持消費品以舊換新

　　十四屆全國人大四次會議今日上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。李強提到，今年要著力建設強大國內市場。堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。

*設立1000億元財政金融協同促內需專項資金*

　　為此，要深入實施提振消費專項行動。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元（人民幣．下同）支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。實施好一次性信用修復政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。

　　此外，要活躍線下消費，激發下沉市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。
《經濟通通訊社5日專訊》

