05/03/2026 09:48

【兩會焦點】李強：發行新型政策性金融工具8000億元，超長期特別國債8000億元用於「兩重」建設

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

　　李強表示，今年要著力建設強大國內市場。充分挖掘釋放有效投資潛力。聚焦新質生產力、新型城鎮化、人的全面發展等重點領域，增強市場主導的有效投資增長動力，提高民生類政府投資比重。今年擬安排中央預算內投資7550億元（人民幣．下同），安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設，分類提高中央投資補助標準。單列並提高用於項目建設的地方政府專項債券額度，繼續向投資項目準備充分、資金用得好的地方傾斜。

*加強項目資金監管，堅決防止低效無效投資*

　　發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資。統籌用好各類政府投資資金，支持工作基礎較好的地方探索編制全口徑政府投資計劃，加強項目資金監管，堅決防止低效無效投資。落實促進民間投資的政策措施，完善民營企業參與重大項目建設長效機制，引導民間投資向高技術、現代服務業等新賽道拓展，有效激發民間投資活力。
《經濟通通訊社5日專訊》

