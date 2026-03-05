  • 會員
AH股新聞

05/03/2026 09:57

【兩會焦點】李強：培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強在全國人大會議提出培育量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業
▷ 政府工作報告要求實施產業創新工程，打造集成電路等新興支柱產業
▷ 中國將發展智能經濟，推進智算集群、算電協同等新基建工程

　　十四屆全國人大四次會議開幕會今日9時在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。

*推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業*

　　李強表示，今年要培育壯大新興產業和未來產業。實施產業創新工程，鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。構建促進專精特新中小企業發展壯大機制，培育獨角獸企業。高效用好國家創業投資引導基金，大力發展創業投資、天使投資，政府投資基金要帶頭做耐心資本，推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業。

　　擴能提質服務業。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點。壯大科技服務市場，促進軟件服務價值提升。發展金融、現代物流、知識產權、檢驗檢測等生產性服務業。促進生活性服務業高品質、多樣化、便利化發展。有序放寬服務業准入限制，擴大重點領域服務業投資。健全服務業國家標準，培育「中國服務」品牌。

*實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程*

　　另外，要打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。
《經濟通通訊社5日專訊》

