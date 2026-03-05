《Ａ股行情》滬綜指高開0.67%，今年經濟增長目標下調，創業板指彈2.27%

全國人大會議上午開幕，國務院總理李強發表的政府工作報告顯示，中國今年經濟增長目標4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果，去年為「5%左右」；目標居民消費價格漲幅2%左右，和去年一致。溫和的經濟目標符合市場預期，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.67%，報4109.78點，重返四千一，深成指高開1.74%，創業板指高開2.27%；半導體芯片股開市造好，油股回吐。



中國年度GDP目標增速首次低於5%，此前連續三年增速目標都在「5%左右」。根據報告，今年預算赤字率則擬按4%左右安排（佔國內生產總值GDP的比例），這與去年的預算赤字率持平。此外，擬發行超長期特別國債1.3萬億元（人民幣．下同），擬發行特別國債3000億元，擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。



分析人士認為，經濟增長目標符合市場預期，也凸顯政府在管理經濟方面變得更加務實，體現了從「數量為先」到「質量為先」的進一步轉變。赤字率安排暗示高層仍對今年不確定性保持警惕，從發債規模看也預留出後續政策空間。



另外，人民銀行今日進行230億元7天期逆回購，公開市場有3205億元逆回購到期，即今日淨回籠2975億元，連續三個交易日共收水11582億元。

《經濟通通訊社5日專訊》