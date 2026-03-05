  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

05/03/2026 09:39

《Ａ股行情》滬綜指高開0.67%，今年經濟增長目標下調，創業板指彈2.27%

　　全國人大會議上午開幕，國務院總理李強發表的政府工作報告顯示，中國今年經濟增長目標4.5%-5%，在實際工作中努力爭取更好結果，去年為「5%左右」；目標居民消費價格漲幅2%左右，和去年一致。溫和的經濟目標符合市場預期，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.67%，報4109.78點，重返四千一，深成指高開1.74%，創業板指高開2.27%；半導體芯片股開市造好，油股回吐。

　　中國年度GDP目標增速首次低於5%，此前連續三年增速目標都在「5%左右」。根據報告，今年預算赤字率則擬按4%左右安排（佔國內生產總值GDP的比例），這與去年的預算赤字率持平。此外，擬發行超長期特別國債1.3萬億元（人民幣．下同），擬發行特別國債3000億元，擬安排地方政府專項債券4.4萬億元。

　　分析人士認為，經濟增長目標符合市場預期，也凸顯政府在管理經濟方面變得更加務實，體現了從「數量為先」到「質量為先」的進一步轉變。赤字率安排暗示高層仍對今年不確定性保持警惕，從發債規模看也預留出後續政策空間。

　　另外，人民銀行今日進行230億元7天期逆回購，公開市場有3205億元逆回購到期，即今日淨回籠2975億元，連續三個交易日共收水11582億元。
《經濟通通訊社5日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】李強：地緣政治風險持續上升，供強需弱矛盾突出

05/03/2026 09:24

聚焦兩會2026

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

伊朗之戰，是場改變世界秩序的失控戰爭？

04/03/2026 17:26

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區