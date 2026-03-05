  • 會員
05/03/2026 11:49

《Ａ股行情》滬指半日升0.8%，政府工作報告提出健全中長期資金入市機制

　　全國人大會議今日開幕，政府工作報告顯示，中國2026年目標經濟同比增長4.5%-5%，這是中國年度經濟增速目標首次低於5%。報告中與股市相關方面，提出要持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。

　　滬深股市連跌兩日後今日強勢反彈，滬指上午收升0.84%報4116.77點，重回4100點以上，深成指揚1.67%，創業板指收漲2.43%；兩市半日成交額15478億元（人民幣．下同），較上個交易日減少919億元或5.6%。

　　早盤MicroLED概念集體爆發，二十隻成分股漲停；半導體板塊上午漲2.9%，佰維存儲(滬:688525)升12.2%。另機器人概念亦見升幅。李強在政府工作報告中部署今年工作任務，提出打造集成電路、航空航天等新興支柱產業。敦促今年加快高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，國產半導體發展料獲國策支持。

　　此外，零售連鎖、家居用品、旅遊等消費板塊走揚。政府工作報告提到統籌促消費和擴投資，將安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新；擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域；實施服務消費提質惠民行動，加快培育消費新增長點。
《經濟通通訊社5日專訊》

