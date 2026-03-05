《Ａ股行情》A股三大指數均漲超1%，半導體、電網板塊升幅居前

A股三大指數午後均漲超1%，半滬綜指升1.03%，報4124.7點，滬深300指數升1.43%，深成指升1.76%，創業板指彈2.38%。上海B股及深圳B股升0.95%及0.65%。半導體、電網方向升幅居前，石油及農業股疲軟。
05/03/2026 13:35
